Tentano furto sul Ponte Vecchio, arrestate in gioielleria

Hanno tentato di rubare bracciali in una gioielleria sul Ponte Vecchio, a Firenze. Ma la commessa e la proprietari del negozio se ne sono accorte: le due donne sono state arrestate dai carabinieri. In manette, con l'accusa di tentato furto aggravato, sono finite una colombiana di 27 anni e una cubana di 45 anni, irregolari in Italia. Alle due è stato contestato anche il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Un loro complice, che fungeva da palo, è riuscito a fuggire all'arrivo dei militari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le due donne, entrate in gioielleria, avrebbero approfittato del fatto che la commessa era impegnata con un cliente, e sarebbero riuscite prelevare da una vetrina nove bracciali del valore complessivo di circa 17 mila euro. La commessa però, intuito che qualcosa non andava, con l'aiuto della proprietaria ha allertato i carabinieri e ha trattenuto le due donne nel negozio fino all'arrivo dei militari.