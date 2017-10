Ieri notte la polizia ha arrestato un cittadino algerino di 41 anni sorpreso a portar via le monete dalla Loggia del Porcellino. Ad allertare il 113 sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo armato di asticella, pinzetta e filo davanti alla grata dove vengono fatte cadere le monete dai turisti. L'uomo è stato sorpreso in Borgo Santi Apostoli nascosto dietro una fioriera. Il 41enne è finito in manette per furto.