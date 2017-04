Centro, furto alla discoteca Yab

Questa notte i carabinieri hanno denunciato un 20enne di Prato, già noto per reati analoghi, dopo che è stato sorpreso a rubare all'interno della discoteca Yab. Ad allertare i carabinieri è stata la vigilanza dopo che il giovane è stato visto frugare nelle tasche di un giubbotto all’interno dei bagni.

Indosso al 20enne è stato trovato un iPhone 6 plus, di cui il giovane non ha saputo indicare la provenienza. Per questo motivo è stato denunciato per ricettazione.