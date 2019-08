Via Cimabue: furto alla Coop

Una donna di 45 anni è stata denunciata per tentato furto dopo che ieri, sabato, ha tentato di portare via alcuni prodotti senza pagarli, nascondendoli all'interno della propria borsa.

La donna, originaria di Castellammare di Stabia, in Campania, si è avvicinata alle casse e ha pagato soltanto un paio di forbici.

Un addetto alla sicurezza si è però accorto che la donna aveva nascosto altri prodotti dentro la borsa. L'ha così fermata per un controllo, chiamando al contempo la polizia.

Dentro la borsa della donna sono stati trovati trucchi non pagati per circa 60 euro e così è stata denunciata per tentato furto. Il tutto è successo intorno alle 13:20.