Movida, derubato dal baby branco: nuovo caso in Santa Croce

Nuovo furto in strada nelle notti fiorentine all'interno del centro storico. Ieri notte, intorno alle 2, un 30enne fiorentino stava passeggiando con un'amica quando si è trovato davanti quattro giovani. Questi hanno cominciato a chierderli se volesse comprare della droga. Senza però fargli mai vedere lo stupefacente. Una sorta di primo diversivo per intimorire il malcapitato. Poi uno dei giovani si è messo a distrarlo "ballando" davanti a lui con in mano una bottiglia di vetro. Attimi in cui al 30enne, preoccupato per essere stato messo alle strette, è stato sfilato il portafogli dalla tasca del giubbotto. Il quartetto, dopo aver colpito, si è allontanato tra i vicoli in direzione di Santa Croce.

La vittima si è subito resa conto del raggiro è ha allertato il 113. Gli agenti sono riusciti a rintracciare un soggetto appartenente al gruppetto in Via dell'Anguillara. É minorenne ed è stato denunciato a piede libero per furto con destrezza. Si è scoperto che il 17enne da qualche giorno si era allontanato dal centro di prima accoglienza per migranti minori e non accompagnati del progetto "Villa Carmen".



Già la scorsa settimana si sono verificati due episodi simili a quello della notte scorsa. Il primo mercoledì scorso, sempre in Via de' Neri, in cui due fiorentini sono stati aggrediti; il secondo due giorni dopo in Borgo dei Greci. In entrambi i casi la scusa per avvicinare le vittime è stata quella di fingersi pusher.