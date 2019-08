Le Piagge: furto sul treno regionale, fermato

Ieri sera le volanti della questura hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di un borseggio avvenuto poco dopo le 18.00 su un treno regionale in sosta alla Stazione ferroviaria “Le Piagge”. La vittima era seduta in uno scompartimento quando il soggetto le ha improvvisamente strappato la borsa che la donna teneva sopra le ginocchia.



Scesa dal treno, la parte lesa lo ha perso di vista per poi riavvistarlo successivamente nei pressi di un centro commerciale di via Lombardia.



La polizia è intervenuta e lo ha fermato definitivamente: si tratta di un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze di polizia e non in regola con gli obblighi sul soggiorno. Addosso aveva un paio di occhiali da sole portati via dalla borsa della vittima. L'arresto del cittadino marocchino é stato convalidato, ed è stato disposto il divieto di dimora a Firenze.