Sesto, assalto alla banca: sfondano vetrata con un furgone / FOTO

Un assalto in piena regola nella notte di Natale. La notte scorsa, poco dopo le 4, un gruppo di malviventi con un furgone ha sfondato in retromarcia la parete dove si trovava il bancomat della Cassa di Risparmio di Firenze di via de Gasperi. Un colpo studiato: la banda aveva portato sul posto anche un muletto e aveva bloccato con delle transenne via della Querciola per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine.

L'assalto alla filiale di Sesto Fiorentino però non è andato a buon fine in quanto lo sportello Atm sarebbe rimasto incastrato nei detriti. La banda è stata poi messa in fuga dall'arrivo della vigilanza Securitas Metronotte. Sul posto è poi intervenuta anche la polizia per effettuare i rilievi ed avviare le indagini. Questo tipo di tecnica - lo sfondamento delle vetrate - è stato utilizzato nei mesi scorsi da una banda che ha colpito più volte, in particolare nella Piana Fiorentina, nell'Empolese e nel Chianti.