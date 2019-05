Scoperto a rubare tenta la fuga: inseguimento in pieno centro

E' finito in manette un uomo di origine tunisina, classe 1963, dopo essere stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Scandicci, nel parcheggio multimodale di Villa Costanza a Scandicci. L'uomo, senza fissa, dopo aver forzato la portiera di un’auto parcheggiata, ha portato via alcuni utensili da lavoro.

Beccato dai militari si è lanciato in una inutile fuga, e dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del centro cittadino, è stato fermato e arrestato per furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.