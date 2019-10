Furti alla Stazione di S.M.N.: rubano il portafogli ad una donna

Nei giorni scorsi la polizia ferroviaria ha arrestato due cittadini romeni, di 51 e 52 anni, entrambi senza fissa dimora, per furto aggravato. I due stranieri, notati dagli operatori già da alcuni giorni aggirarsi con fare sospetto in prossimità della fermata della tramvia di Via Alamanni e presso la stazione di Firenze Rifredi, hanno destato l’attenzione dei poliziotti di Santa Maria Novella. I due sono stati visti entrare ed uscire più volte dai bar della stazione con lo sguardo puntato sui bagagli delle persone presenti, scambiandosi delle reciproche occhiate di intesa. Quando i malviventi hanno individuato la loro vittima, una donna che stava prendendo un caffè in un bar, in pochi attimi hanno messo in azione il loro piano: l’hanno circondata e senza che la stessa si rendesse conto di quanto stava accadendo, sono riusciti a frugare nella borsa che teneva a tracolla, asportando un portafogli contenente 130 euro in contanti, documenti personali e carte di credito. Bloccati dalla polizia mentre uscivano dal locale, i due hanno tentato di disfarsi della refurtiva, gettandola sulla scala mobile della stazione, poi prontamente recuperata dagli agenti. La vittima, come spesso accade, è rimasta sorpresa quando i poliziotti della polfer le hanno chiesto di verificare il contenuto della sua borsetta: non si era accorta di quanto accaduto. La refurtiva è stata infine riconsegnata alla malcapitata.