Furti al Piazzale, rotti i finestrini delle auto dei turisti 

Ieri pomeriggio ignoti hanno sfondato i finestrini di due auto, entrambe di turisti in visita in città, che avevano parcheggiato tra il Piazzale Michelangelo e San Miniato a Monte. Ad una vettura è stato sfondato il lunotto posteriore, ad un'altra un finestrino laterale. Nel primo caso è stata portata via una valigia piena di indumenti. I proprietari delle vetture, entrambi turisti italiani, hanno poi allertato la polizia.