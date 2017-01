Questa notte, intorno alle 4:30 i carabinieri sono intervenuti in via di Castelpulci, a Scandicci, per un furto alla pelletteria ZC.

Ignoti, sfondando una porta finestra posta sul retro dell'azienda, si si sono introdotti all'interno e hanno rubato diverse borse in pelle, per un valore complessivo ancora da quantificare. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.