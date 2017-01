Movida, furto a "rimorchio" in un minimarket in Via Ghibellina

Ieri notte la polizia ha arrestato un 19enne libico e un 26enne marocchino dopo che avevano compiuto un furto all'interno di un minimarket di Via Ghibellina. Il più giovane era entrato per primo prendendo una birra dagli scaffali, subito ripreso dai titolari perchè ben oltre l'orario consentito per la vendita di alcol, uscendo in strada senza pagare. Uno dei due titolari ha quindi tentato di bloccarlo in strada.

Proprio in questo frangente il secondo fermato ne ha approfittato per entrare nel locale e arraffare alcuni generi alimentari che ha nascosto nei pantaloni. Fortuna ha voluto che fosse a sua volta sorpreso dalla moglie del titolare che ha tentato di fermarlo, rimanendo ferita alle braccia dopo essere stata strattonata più volte. Sul posto è intervenuta la polizia che li ha portati subito a Sollicciano.