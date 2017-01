Furti, doppio colpo all'Isolotto

Ieri due furti all'Isolotto. Il primo è avvenuto all'interno del bar "Blob" di Via Schiavo. Ignoti si sono introdotti nei locali forzando la macchinetta cambiasoldi e le slot machine: in tutto sono stati portati via 7mila euro.Il secondo è avvenuto in un'abitazione di Via dell'Argingrosso dove sono stati portati via 10mila euro in monili in oro. Sugli episodi indaga la polizia.