Furti in abitazione: serie di colpi in città

Nel pomeriggio di ieri in città si sono registrati tre furti in altrettanti appartamenti. Il primo in via Lungo l'Affrico dove i ladri, dopo aver rovistato in due camere da letto, hanno portato via due orologi dal valore totale di circa 3mila euro. E' stato lo stesso proprietario, rientrando in casa, ad accorgersi del furto.

Il secondo colpo in via dell'Erta Canina, dove due persone con il volto coperte, riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno rubato in una casa tre orologi dal valore totale di 3mila euro, oltre a contanti da quantificare. Danneggiata anche la porta d'ingresso.

In via Luigi Bertelli Vamba invece, in zona Coverciano, rubati due orologi per 2mila euro complessivi. In questo caso in realtà non è chiaro se il furto sia avvenuto ieri o nei giorni precedenti: i proprietari erano in vacanza e si sono accorti dell'accaduto rientrando ieri nell'abitazioni. Su tutti e tre gli episodi indaga la polizia.