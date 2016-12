Furti, 6 case svaligiate in poche ore

Sei furti in casa nel giro di poche ore, tra il pomeriggio e la sera di mercoledì 28 dicembre, tra il centro di Firenze e i dintorni. I colpi sono stati messi a segno in varie zone della città.

Svaligiato di nuovo un appartamento in via Faentina, in una zona dove ultimamente si stanno verificando diversi furti in casa: i ladri in questo caso hanno chiuso la porta d'ingresso dall'interno, per agire indistrubati. La proprietaria di casa per entrare in casa ha dovuto chiamare i pompieri.

Due furti si sono verificati al Galluzzo, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro: uno in via San Francesco d''Assisi, dove i malviventi hanno trovato in un cassetto le chiavi di una cassaforte e portato via così 6mila euro in contanti. Il secondo in via del Podestà: rubati 1.500 euro e due borse griffate del valore totale di 3mila euro.

Due colpi, sempre nella giornata di mercoledì, anche a Sesto Fiorentino e a Settignano. A Sesto svaligiata una casa in via Michelangelo: portati via 5mila euro di gioielli e 1.000 euro in contanti. Con il colpo a Settignano, in via di Doccia, è sparito un orologio da 200 euro.

Un ultimo colpo è stato denunciato in via de' Neri, pieno centro storico di Firenze: anche in questo caso i ladri, entrati da una porta finestra trovata aperta, dopo aver frugato ovunque hanno portato via un orologio.