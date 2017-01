Via Calzaiuoli, esce dalla Coin con 1.000 euro di vestiti addosso

E' entrato nel camerino della Coin di via Calzaiuoli, in pieno centro, per uscirne con addosso un giubbotto e altri vestiti presi dagli scaffali. L'uomo, un 34enne di origini marocchine, aveva anche nascosto due cappotti dentro uno zaino, per poi avviarsi tranquillamente verso l'uscita.

Nell'uscire dal centro commerciale le placche antitaccheggio hanno però fatto scattare l'allarme: il nordafricano, visibilmente alterato dall'alcol, è stato fermato prima dalla vigilanza di Coin e poi dalla polizia, che lo ha denunciato. Il valore della merce che l'uomo ha tentato di rubare era di circa 1.100 euro.