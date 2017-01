Furti in casa: colpi a Ponte di Mezzo e Gavinana

Non si ferma in città la scia di furti in abitazione. Anche ieri, come ormai succede da alcune settimane, i malviventi dopo essersi introdotti dalle finestre o portefinestre hanno bloccato la porta d'ingresso così da non consentire l'accesso ai proprietari di casa e non poter essere scoperti. Ieri sera sono stati portati via gioielli e accessori, per un valore di mille euro, in un appartamento di Via Ponte di Mezzo. Solo poco prima, intorno alle 19:30, ignoti hanno portato via monili in oro e perle in una casa di Via Edimburgo. Su entrambi i casi indaga la polizia.