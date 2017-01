Furti dalle finestre: quattro tentativi tra Novoli e Coverciano, un arresto

Non si ferma la scia di furti in abitazione in città. Come già detto, i malviventi sempre più spesso prediligono passaggi secondari come finestre, balconi e porte finestre. Nel pomeriggio di ieri sono stati quattro i tentavi tra Novoli, Careggi e Coverciano. Solo uno è andato a segno, a Novoli, dove è stata sfondata una vetrata e dove sono stati portati via 1000 euro in gioielli d'oro. Altri due colpi, tra Careggi e Coverciano, sono sfumati quando i vicini di casa hanno notato due uomini armeggiare alle finestre del proprio palazzo.

In serata la polizia ha invece arrestato un cittadino albanese di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio: avrebbe colpito il padrone di casa che lo aveva sorpreso mentre tentava di forzare la portafinestra della propria abitazione. Il malcapitato ha poi raccontato agli agenti di essersi trovato di fronte due uomini: uno in piedi sulle aste per stendere i panni, il secondo sopra il motore del condizionatore.

Il primo si è subito dato alla fuga, mentre l’altro, successivamente bloccato ed arrestato, ha colpito e minacciato la vittima prima di scappare. Allertato il 113, le volanti si sono lanciate all’inseguimento dei fuggitivi scappati attraverso il letto del Mugnone.

Il 30enne, prima di essere fermato dagli agenti nei pressi di via Panciatichi, ha tentato il tutto per tutto colpendo anche un poliziotto (7 i giorni di prognosi per contusioni): per questo motivo il fermato dovrà rispondere anche del reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il complice, invece, è riuscito a fuggire, ma la polizia è a lavoro per dargli un volto e per verificare eventuali responsabilità della coppia in analoghi episodi denunciati nel capoluogo toscano.