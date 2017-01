Furti in casa: ladri acrobati colpiscono a Settignano e Campo di Marte

Non si fermano i furti in abitazione dei ladri acrobati. Anche ieri due colpi messi a segno in città. Il primo in un'abitazione di Settignano, i ladri sono passati dalla finestra che affaccia sul giardino, dal cui interno sono stati portati via alcuni monili in oro. Nel secondo caso i malviventi sono entrati in un appartamento di Campo di Marte passando da una finestra. Qui hanno messo a soqquadro la camera da letto portando via valori per decine di migliaia di euro. A dare l'allarme sono stati i proprietari delle abitazioni quando, una volta rincasati, hanno trovato la porta d'ingresso chiusa dall'interno.