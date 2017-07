Furti in casa e truffe a Empoli e Castelfiorentino: i cittadini diventano vedette 

I cittadini diventano sentinelle sul territorio. Prende il via a Empoli e Castelfiorentino il progetto "Controllo di Vicinato" in modo che i residente possano dare una mano alle forze di polizia nella prevenzione di furti in casa, truffe e più in generale della microcriminalità. Gli abitanti potranno segnalare ciò che di insolito o di sospetto dovessero notare nella propria zona di residenza, come strani passaggi di auto o di persone, rumori, allarmi. Un’attività di sola osservazione e segnalazione; è esclusa qualsiasi forma, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio.



Il protocollo, il primo del suo genere in provincia di Firenze, è stato siglato stamani a Palazzo Medici Riccardi tra il prefetto Alessio Giuffrida, la sindaca di Empoli Brenda Barnini, che ha firmato anche in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdesa, il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, e i vertici provinciali delle forze dell’ordine.



Il protocollo prevede un preciso modello organizzativo: i cittadini potranno organizzarsi in “gruppi di controllo del vicinato” per segnalare alle forze dell’ordine e alle polizie municipali, attraverso i numeri di emergenza, le circostanze sospette che attirino la loro attenzione, “astenendosi in ogni caso – recita il protocollo - dall’assumere comportamenti incauti e imprudenti che potrebbero determinare situazioni di pericolo per se medesimi e per gli altri”. I comuni si impegnano a promuovere e a pubblicizzare il progetto, anche con assemblee pubbliche, nonché a installare appositi cartelli nelle aree interessate, nel cui ambito saranno individuati uno o più coordinatori con cui mantenere un rapporto diretto e costante.



“Il controllo di vicinato – ha spiegato Alessio Giuffrida – aiuta senz’altro a migliorare la rete di informazioni sul territorio, grazie alle segnalazioni che vengono dai cittadini. Si viene così a creare un circolo comunicativo virtuoso, il cui terminale sono sempre e comunque le forze dell’ordine. Si tratta di un metodo diverso dalle ronde, assai efficace, che contribuisce ad elevare il senso civico della collettività”.