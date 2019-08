Furti a Campo di Marte: trova un uomo in casa 

Ieri pomeriggio brutta sorpresa per una giovane donna che ha trovato un malvivente mentre le frugava in casa. Il soggetto, vistosi scoperto, si è allontanato portandosi via un borsello. Non distante, sempre nel quartiere di Campo di Marte, una donna è rimasta chiusa all'esterno della sua abitazione dopo che dei malviventi avevano manomesso il cilindro della serratura. Una volta entrata, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, ha scoperto che le avevano sottratto dei monili in oro. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.