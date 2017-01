Centro, beccato a rubare su auto in sosta: “Sono di amici”

I carabinieri l'hanno sorpreso ieri sera poco dopo le 21 in via dei Pescioni, a due passi dal Duomo, all'interno di una vettura sulla quale armeggiava nel tentativo di portare via l'autoradio.

La porta della vettura era stata evidentemente forzata. Sorprero dai militari, l'uomo ha però prontamente risposto: “L'auto è della mia amica Lorenza”. Poi, nel momento di fornire i dati, ha tentato di allontanarsi, senza riuscirci.

Si tratta di un 58enne originario di Venezia, con precedenti per furti. La segnalazione ai carabinieri era arrivato da un passante, che aveva visto l'uomo tentare di forzare diverse portiere di altrettante auto in sosta. E' stato arrestato per tentato furto su auto.