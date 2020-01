Scandicci, ruba su un'auto: arrestato 28enne

Approfittando della distrazione del proprietario e della presenza di molte persone, nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, un 28enne ha preso degli indumenti da un'auto parcheggiata e lasciata momentaneamente aperta nel pieno centro di Scandicci, per poi darsi alla fuga.

E' stato però fermato da un carabiniere in borghese fuori servizio che in abiti civili transitava proprio nei pressi. Il 28enne, cittadino marocchino, aveva con sé anche una dose di marijuana (e per questo segnalato alla Prefettura di Firenze quale assuntore).

E' stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo, che si svolgerà domani, lunedì.