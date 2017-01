Furti in casa, doppio colpo all'Isolotto

Derubati due appartamenti di uno stesso palazzo nel giro di poche ore, ieri pomeriggio, in via Fra' Filippo Lippi, zona Isolotto, tra via Pisana e via del Pollaiolo.

I ladri hanno forzato il portone del palazzo, e una volta dentro si sono introdotti in un appartamento del piano terra e in uno al primo piano. Nel primo caso è stato forzato anche il portone d'ingresso: sono stati portati via gioielli per un valore di oltre 5mila euro.

Nel secondo caso, al primo piano, i ladri sono riusciti ad introdursi più facilmente: la porta di ingresso non era infatti stata chiusa a chiave (con le 'mandate', per intendersi). Dall'appartamento è sparito un computer del valore di oltre 1.000 euro.

I furti sono avvenuti tra le 16 e le 19, quando i proprietari di casa non erano presenti. Sui due episodi indaga la polizia.