San Frediano, ruba collana e la ingoia davanti al proprietario

Ha strappato la collana dal collo di un uomo di 70 anni, e per impedire che questi, dopo averlo rincorso, potesse, recuperarla, l'ha ingoiata davanti ai suoi occhi esterrefatti.

Protagonista dell'episodio, ieri mattina in via della Chiesa, zona San Frediano, è un 16enne di origine libica, fermato e arrestato dalla polizia.

Il giovane, dopo controlli medici in ospedale, che hanno escluso pericoli per la sua salute, è stato trasportato all'istituto penale minorile degli Orti Oricellari.

Sempre ieri era stata scippata della collana, anche in questo caso strappata dal collo, pure una signora di 74 anni in via Canova, all'Isolotto. In questo caso gli autori del gesto sono due giovani fuggiti in scooter.