Giallo alla Biennale, rubato furgone con opere d'arte da 200mila euro

E' stato ritrovato dalla polizia, in via Bufalini, un furgone rubato con all'interno opere d'arte dal valore di oltre 215mila euro (9 dipinti da 215mila euro e 10 litografie da 20mila euro). A destare l'interesse degli agenti la targa tedesca del veicolo.

Le opere erano destinate alla Florence Biennale alla Fortezza da Basso, ma non ci sono mai arrivate. Dai controlli sulla targa è emerso che nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 ottobre il furgone, di proprietà del marito dell'artista, era stato rubato in via Folco Portinari.

Le opere dell'artista Shanin De Heart, tedesca di origine siriana, sono state consegnate alla Florence Biennale nella mattinata di sabato 7 ottobre e saranno regolarmente esposte nel padiglione Spadolini fino al 15 ottobre, a confermarlo a FirenzeToday è Jacopo Celona, il curatore.

Celona spiega anche che l'organizzazione non era a conoscenza di quanto accaduto e che collegavano il ritardo nella consegna dei dipinti ad un problema con la dogana.