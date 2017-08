Funerale di Niccolò Ciatti: il sindaco ringrazia la città 

Il sindaco Sandro Fallani ringrazia la sua città per l'affetto dimostrato nei confronti di Niccolò Ciatti, il giovane di Casellina ucciso in Spagna, e la famiglia del 22enne. Fallani, il sindaco ieri aveva indetto il lutto cittadino in occasione del funerale che si è svolto nel pomeriggio, in serata ha scritto un lungo post su Facebook: "Voglio ringraziare la mia Città per l'affetto che ha dimostrato in questi giorni nei confronti di Niccolò e della sua famiglia, che cercheremo di non lasciare mai sola. Grazie al mio staff, agli uffici del Comune che si sono adoperati affinchè fosse garantito l'ordine e la sicurezza pubblica. Grazie alle autorità nazionali e internazionali che hanno cooperato in questa delicatissima vicenda, al Comandante della Polizia Municipale di Scandicci Giuseppe Mastursi, al suo gruppo di lavoro, ai Carabinieri e a tutte le associazioni di volontariato per il loro supporto. Oggi Niccolò ha scosso i cuori e le anime della nostra società. Dai tanti amici presenti è arrivata però anche una grande speranza: i nostri giovani vogliono e credono in un mondo migliore, dove l'affetto, il rispetto e l'amicizia vengono prima della violenza e dell'odio. Grazie Scandicci, ciao Niccolò"