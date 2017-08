Funerale di Niccolò Ciatti: l'ultimo saluto al ragazzo ucciso in Spagna / VIDEO

Una nuvola di palloncini è volata in cielo quando la bara di Niccolò è uscita dalla chiesa di Casellina accarezzata dagli applausi della città. Oltre duemila persone hanno partecipato all'ultimo saluto al 22enne che si è spento dopo un pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar.

Nella chiesa di Gesù Buon Pastore di Casellina la camera ardente era stata aperta già questa mattina, dopo che nella notte a Roma erano stati effettuati alcuni esami sulla salma per l'indagine parallela a quella della magistratura spagnola. Oltre agli amici anche il segretario del Pd, l'ex premier Matteo Renzi, accompagnato dal sindaco Sandro Fallani, è venuto ad abbracciare la famiglia.



Alle esequie presente anche il sindaco Nardella: "La nostra grande comunità non ti dimenticherà - scriverà nel pomeriggio - e la Città Metropolitana di #Firenze si costituirà parte civile nel processo". Anche la vicepresidente del Senato Anna Maria Di Giorgi si è impegnata perché la giustizia faccia il suo corso. Intanto si è saputo che i due ceceni tornati liberi, uno è rimasto in carcere, sarebbero monitorati in modo costante.

Nel pomeriggio si è tenuto il momento di raccoglimento collettivo tra le strade chiuse nei pressi della, le saracinesche dei negozi abbassate e le bandiere a mezz'asta per il lutto cittadino.Gli amici della vacanza in Costa Brava sono nella prima fila di panche:e bandana al braccio come piaceva al 22enne. La fidanzata, Ilaria, stringe in mano una rosa accanto ai familiari distrutti. Decine idavanti al tappeto di rose bianche steso ai piedi del feretro. Un'interaraccolta per salutare insieme quel suo giovane che non c'è più.vengono lette tre lettere: quella degli amici, della fidanzata e della sorella Sara. "Sei stato il mio protettore - gli scrive Sara -. Sei parte di me. Il mio amore per te sarà eterno". "Une compromesso - scrive la fidanzata ricordando il loro rapporto -. Se ci amiamo ci amiamo da morire". E ancora: "Chi dice chenon esiste è solo sfortunato. Nessuno può dividerci". La folla aspetta Niccolò fuori dalla chiesa. Lo accompagna uno scroscio di applausi, e i palloncini bianchi volano in cielo con lui.