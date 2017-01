Il comune di Firenze darà degna sepoltura a Alì Muse

Il comune di Firenze si farà carico dei funerali di Alì Muse, il cittadino somalo di 44 anni morto nell'incendio nato in un capannone all'Osmannoro. A comunicarlo sul suo profilo Facebook l'assessore Sara Funaro.

"La morte di Alì Muse ci addolora e ci rattrista che la sua famiglia in questo momento di profondo dolore non possa essere al suo fianco per l'ultimo saluto. Nonostante le difficoltà, che noi come altri Enti incontriamo, abbiamo deciso di garantirgli una sepoltura degna e dignitosa. Mi sono sentita con il sindaco Dario Nardella e abbiamo deciso che il Comune di Firenze si farà carico del suo funerale, naturalmente sentendo le volontà della sua famiglia. Di fronte a un lutto quando una persona o una famiglia è in difficoltà sono le Istituzioni che devono farsene carico e Firenze in questi momenti c'è e ci sarà sempre".