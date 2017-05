Il maltempo manda in tilt i semafori / VIDEO

Il maltempo crea problemi alla viabilità. L'assessore comunale Stefano Giorgetti avvisa gli utenti di come un fulmine la notte scorsa abbia mandato in tilt alcuni semafori. "Attenzione. A causa del maltempo di stanotte si stanno registrando problemi ad alcuni semafori. Un fulmine ha danneggiato le schede tecniche di alcuni impianti che quindi non funzionano. In particolare quelli di viale Etruria, via Livorno, viale Rosselli intersezione via della Scala, viale Belfiore. I tecnici di Silfi sono al lavoro per la riparazione. La centralina di via Livorno-viale Etruria dovrebbe essere ripristinata a breve, tempi più lunghi invece per quella di viale Rosselli-via della Scala". La Polizia Municipale sta presidiando gli incroci dove i semafori risultano spenti o lampeggianti.

Semafori in tilt in Viale Fratelli Rosselli