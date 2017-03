Residenti, fuga dal centro: ogni anno 1.000 in meno

Un incontro pubblico per confrontarsi sul tema della fuga dei fiorentini del centro storico, sempre più in mano a turisti e commercio. Un 'museo a cielo aperto' buono appunto per i turisti ma non per la vita quotidiana dei fiorentini. L'incontro, 'Una vita da residenti', è organizzato alle 19 di domani sera, giovedì 23 marzo, dall'associazione Gente di Firenze, al circolo Aurora di piazza Tasso.

L'incontro verterà “sulle difficoltà che deve affrontare chi vive nel centro storico di Firenze e sulla necessità di definire una serie di priorità che l'amministrazione comunale deve perseguire per aiutare i residenti a restare nelle proprie case senza incrementare un esodo verso le periferie che sembra destinato a non fermarsi”, spiegano gli organizzatori.

Secondo i dati dell'Ufficio statistica del Comune di Firenze ogni anno circa 1.000 fiorentini decidono di abbandonare le proprie abitazioni optando per la periferia. In media, ogni giorno soggiornano a Firenze tra i 10.000 e i 15.000 turisti: nei periodi di maggiore flusso turistico, si calcola che nel Quartiere 1 pernottino oltre 60.000 turisti, un numero pressoché pari a quello dei residenti.

“Durante la serata sarà proiettato un video con alcune interviste ai residenti che raccontano le proprie esperienze, fra difficoltà e desideri, invitando il Comune di Firenze ad intervenire per risolvere. Più posteggi e spazi verdi, Ztl h24, maggiore supporto a chi risiede in centro: queste le principali richieste emerse”, proseguono gli organizzatori dell'incontro.

“Il Comune - chiede Gente di Firenze -, vincoli l’imposta di soggiorno al finanziamento di iniziative a favore della residenzialità e della salvaguardia dell’identità della città: detrazione su Tari, agevolazioni per mezzi pubblici, sostegno alle botteghe artigiane, supporto alle famiglie, e metta in pratica quanto teoricamente già previsto dall’accordo con Airbnb, obbligando il portale a chiedere direttamente ai clienti l’imposta di soggiorno”.