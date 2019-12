Oltrarno: fuga di gas in via dello Sprone

Alle 12:00 circa nell'Oltrarno fiorentino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per una fuga di gas in via dello Sprone. A segnalare l'accaduto, inviandoci le foto, un lettore. La fuga di gas, a livello stradale, è stata poi confermata dai pompieri che hanno delimitato l'area per metterla in sicurezza. In via precauzionale hanno fatto evacuare il ristorante Cammillo.

Sul posto i vigili del fuoco con 2 automezzi e 7 unità e la polizia municipale, sono in corso le operazioni di ricerca e riparazione.

Aggiornamento

Alle 16:30 circa il personale di Toscana Energia ha individuato la perdita, è stato allestito il cantiere per effettuare la riparazione in sicurezza.

