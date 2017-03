Castello, fuga di gas in Via Sestese

Chiusa Via Sestese per una fuga di gas prodottasi durante i lavori in un cantiere per la posa della fibra ottica. A darne notizia l'assessore comunale alla mobilità Stefano Giorgetti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. A scopo precauzionale la zona è stata interdetta al traffico

Intervento urgente Vigili del Fuoco per fuga gas in via Sestese altezza via del Sodo. Chiuso accesso da viale XI Agosto e via R.Giuliani — stefano giorgetti (@Ste_Giorgetti) 23 marzo 2017