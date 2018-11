Isolotto: fuga di gas in strada

Chiusa Via de' Bassi, angolo Via Foligno, per una fuga di gas sul piano stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una volta individuata la perdita, che proveniva da un tombino, il personale dei vigili del fuoco ha effettuato la messa in sicurezza e l’evacuazione di una palestra, di un ristorante e di un parcheggio situati nelle immediate vicinanze. Sul posto due pattuglie della polizia municipale per deviare il traffico. Sono attualmente in corso le operazioni di riparazione della perdita da parte del personale di Toscana Energia.