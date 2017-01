Fuga di gas in piazza Dalmazia, chiusa via di Rifredi

Fuga di gas questa mattina in un tratto compreso tra via Mariti e piazza Dalmazia. E' scatto dunque l'intervento urgente dei tecnici per individuare e risolvere il problema.

Per consentire i lavori di Toscana Energia via di Rifredi è stata chiusa al traffico, con il ripristino della viabilità in vigore prima delle modifiche istituite sabato scorso, 14 gennaio, dopo lo spostamento dei banchi del mercato.

L'intervento ha avuto qualche ripercussione sul traffico cittadino, che in mattinata era già stato duramente messo alla prova intorno alla stazione, per la rottura di un tubo in via della Scala e la deviazione di tutto il traffico sulla corsia normalmente riservata ai bus.