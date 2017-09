Fucecchio, cade dalla finestra di un albergo: grave turista

Ieri notte un ventenne è caduto dalla finestra di un albergo di Fucecchio. Da quanto appreso, non si tratterebbe di un caso di tentato suicidio ma le cause, in corso di accertamento, potrebbero essere legate al consumo di alcolici. Il giovane lombardo, in vacanza con il padre, è volato da un'altezza di circa 4 metri. E' stato soccorso dalla Pubblica assistenza e accompagnato d'urgenza all'ospedale di Empoli. Gli sono state riscontrate una serie di fratture. Il ventenne è rimasto cosciente durante le fasi dei soccorsi: non sarebbe in pericolo di vita.