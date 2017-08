Ieri, intorno alla mezzanotte, un 35enne cinese è stato assalito alle spalle in Via Dante da un uomo che gli giunto alla spalle strappondogli la borsa. Al cui interno vi erano soldi ed effetti personali. La vittima è caduta a terra, procurandosi lievi lesioni alle gambe. Sul posto è intervenuto il 118. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare l'aggressore.