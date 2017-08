Fucecchio, evade dai domiciliari: 48enne arrestato al rientro a casa

Ieri sera, lunedì 7 agosto, i carabinieri di Fucecchio hanno arrestato M.M., 48 anni di Cerreto Guidi, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nel corso di controlli antidroga svolto nelle aree boschive collinari, i militari hanno individuato l'uomo in uno dei luoghi solitamente frequentati da spacciatori e acquirenti, in sella ad una bicicletta.

Alla richiesta di mostrare i documenti, l’uomo ha riferito di non esserne in possesso, comunicando comunque i propri i dati: le generalità, comunicate alla centrale operativa, non facevano riscontrare alcuna anomalia.

Confrontandosi con i carabinieri della stazione competente nella zona i militari hanno però scoperto che si trattava di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, dunque in stato di evasione.

Dopo un’oretta l’uomo, pensando di averla scampata, è rientrato tranquillamente presso l’abitazione dove ad attenderlo c’erano però i carabinieri che lo hanno arrestato. Inizialmente la banca dati della centrale non aveva riscontrato anomalie perché l'uomo aveva fornito un cognome storpiato, quindi non presente in banca dati.