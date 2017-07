Fucecchio, in arrivo 10 richiedenti asilo

La Prefettura di Firenze, con una nota ufficiale, ha informato il sindaco Alessio Spinelli che nei prossimi giorni verranno assegnati alla cooperativa Terre D’Arno 10 richiedenti asilo destinati alla struttura di Fucecchio. Saranno 10 persone anziché 20 come annunciato in un primo momento. La decisione della Prefettura di Firenze di ridurre il numero di richiedenti asilo è arrivata anche a seguito dei fitti colloqui intercorsi in questi giorni con il sindaco Alessio Spinelli e con la cooperativa stessa.

“Fin dal primo momento – spiega il primo cittadino fucecchiese – ho fatto presente che, a mio avviso, la collocazione di 20 richiedenti asilo in una delle vie principali del nostro centro, a ridosso di tante attività commerciali, non fosse la più opportuna; concentrarne un numero troppo elevato all’interno di un’unica struttura, pur con tutte le garanzie del caso fornite dalla cooperativa che li gestirà, non è certo quel che si chiama accoglienza diffusa. La Prefettura ha ascoltato le nostre ragioni cercando soluzioni alternative ma tenendo conto del bando pubblico del Ministero dell’Interno nel quale la cooperativa Terre d’Arno si è aggiudicata la gestione di 20 richiedenti asilo. Adesso l’amministrazione comunale metterà in campo le proprie energie per far valere il suo ruolo di controllore e verificare che tutto avvenga secondo le regole. Inoltre è nostra intenzione coinvolgere le associazioni di volontariato per proporre alla cooperativa Terre D’Arno progetti per i richiedenti asilo che prevedano il loro impiego in lavori socialmente utili (ricordiamo che i richiedenti asilo per legge non possono sottoscrivere contratti di lavoro pena l’esclusione dal CAS).

E il sindaco ha proseguito: "Credo che se questi giovani si impegneranno per dare un loro contributo fattivo al miglioramento della città che li ospita, avranno sicuramente maggior facilità ad integrarsi con i nostri cittadini. L’immagine di giovani stranieri inoccupati che trascorrono le giornate con il telefono in mano seduti sui gradini delle nostre città è uno stereotipo tristemente diffuso ma purtroppo veritiero. Noi vorremmo che a Fucecchio questa immagine fosse cancellata e sostituita con quella di persone che cercano un futuro migliore iniziando a collaborare con la realtà che li ospita. Grazie alla collaborazione con le tante associazioni di volontariato presenti a Fucecchio siamo convinti che questo ambizioso obiettivo possa essere raggiunto. Non appena i richiedenti asilo arriveranno a Fucecchio l’amministrazione comunale organizzerà un incontro con le associazioni di volontariato”.