Emergenza climatica: in piazza i ragazzi di Fridays for future / FOTO

'Con l'acqua alla gola' è il nome dell'azione dimostrativa che Fridays For Future ha organizzato, ieri, in modo coordinato in tutta Italia durante il primo giorno della “Climate Week”.

Per l'occasione in tantissime piazze di Italia sono stati installati dei patiboli e gli attivisti sono rimasti in piedi con un cappio al collo su dei blocchi di ghiaccio che si andavano via via sciogliendo.

"Con questa metafora vogliamo illustrare i devastanti effetti della fusione dei ghiacciai e del conseguente innalzamento del livello del mare" - ha dichiarato Lara con un cappio al collo - forse a qualcuno può sembrare macabro ma questa è la cruda realtà, stiamo solo riportando quello che la scienza ci dice da tempo e che i politici non vogliono ascoltare".

La comunità scientifica mondiale, infatti, lancia continui allarmi sull'impressionante velocità con la quale lo scioglimento dei ghiacciai sta

avvenendo e sulle conseguenze che questo avrà sul livello dei mari e sulla biosfera terrestre. Nonostante ciò, ad oggi, non è stata adottata nessuna politica adeguata per rallentare e fermare il collasso climatico in atto.

Ciò che desta maggiori preoccupazioni, però, non sono le conseguenze che tutto ciò avrà sulla terra: "La terra è qui da più di 4 miliardi di anni ed è sopravvissuta a cinque estinzioni di massa, non è lei ad essere in pericolo ma lo siamo noi", hanno dettoi ragazzi di Fridays dor future.

Senza misure rapide e concrete per azzerare le emissioni di gas serra infatti, la nostra sicurezza alimentare è messa a rischio, scoppieranno migrazioni di massa, conflitti per le risorse idriche e alimentari e, tra i tanti altri disastri, parte delle 1.7 miliardi di persone che vivono nelle zone costiere si ritroveranno presto sfollate.



Il climate action week non è finito ieri prosegue: il 26 settembre ore 15 in piazza Santissima Annunziata – Punta artistica per

preparare striscioni i cartelloni e il 27 settembre ore 9 in piazza Santa Maria Novella – partenza per il corteo del terzo sciopero globale per il clima.

Durante la settimana si terranno anche altre azioni a sorpresa.