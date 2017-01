Gelo: senzatetto muore assiderato a Firenze

Le temperature gelide di questi giorni - la scorsa notte a Firenze si sono registrati sei gradi sotto lo zero - costano la vita a chi non ha un tetto sotto il quale vivere. Un uomo senza fissa dimora di 49 anni è stato trovato morto questa mattina nel giardino tra il lungarno Santa Rosa e le mura di San Frediano. L'uomo, di nazionalità polacca, è morto per assideramento.

I carabinieri e il 118 sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che avevano segnalato la presenza di una persona senza vita. Al momento del ritrovamento l'uomo non aveva i documenti ed è stato riconosciuto da un altro senzatetto. La salma è stata trasportata a medicina legale per esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria.