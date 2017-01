Gelo, si rompono tubi in città: perdite d'acqua in via Canova, via Romana e via degli Alfani

Il freddo intenso di questi giorni continua a provocare disagi in città. Tra questi, dopo i casi delle scuole al freddo, è stata segnalata la rottura di numerosi tubi di Publiacqua in città.

Un lettore ci segnala una perdita d'acqua, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Canova, zona Isolotto, angolo via di Santa Maria a Cintoia. “Provo a contattare Publiacqua e dopo 9 minuti di attesa nessuna risposta - scrive Lorenzo -. Allora provo a telefonare al pronto intervento dei vigili urbani, altri interminabili minuti di attesa senza alcuna risposta. Provo con i carabinieri che mi ripassano i vigili urbani, e dopo altri 12 minuti di attesa ancora nessuna risposta. Ultimo tentativo con il call center di Firenze, che mi dice di non poter far nulla e di provare a chiamare Publiacqua!”. Nella zona segnalata sono poi intervenuti tecnici di Publiacqua intorno alle 21:30.

Sempre ieri pomeriggio era stata Publiacqua stessa a comunicare la chiusura di via Romana, tra via del Campuccio e piazza San Felice, e via degli Alfani, tra via della Pergola e Borgo Pinti, per lavori urgenti.

Questa mattina, come mostra la foto sopra, si è rotto un tubo in piazza della Costituzione, all'inizio di via Statuto, dove sono in svolgimento i lavori per la realizzazione della linea tramviaria. Il gelo, intanto, prosegue: per oggi è stata diramata una nuova allerta freddo.