Viabilità rallentata nel nodo stazione per un camion bloccato alla Fortezza da Basso. Ne dà notizia l'assessore comunale alla viabilità Stefano Giorgetti: "Attenzione. Per un tir incastrato in piazza Bambine e Bambini di Beslan lato via Valfonda in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco è chiusa la corsia in uscita dalla stazione. I mezzi vengono deviati nel sottopasso".