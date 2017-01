Fortezza, perseguita le "prof" di scuola: arrestato stalker

Ieri pomeriggio un 53enne macedone è stato arrestato davanti a un istituto comprensivo dopo aver importunato per circa due mesi tre insegnanti della scuola. L'uomo, disoccupato, attendeva ogni giorno di fronte all'istituto per poi avvicinare le insegnanti dopo l'uscita degli studenti. In più di un'occasione le avrebbe seguite, fino dentro a delle attività commerciali o persino lungo il sottopasso di viale Lavagnini, dicendo frasi come: "Sei il mio amore, ci vediamo domani". Motivo per cui alcune delle insegnanti sono state costrette a cambiare i propri turni di lavoro per evitare di rincrociarlo all'esterno della struttura. In alcuni casi ha anche provato ad entrare nella scuola media, dicendo di essere il fidanzato di una professoressa, ma è sempre stato allontanato. Ieri l'arresto da parte della polizia.