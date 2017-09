Fortezza, al via la riqualificazione di Piazzale Montelungo

Piazzale Montelungo si rifà il look con più servizi per viaggiatori e autisti. Nuova illuminazione, tre chioschi con servizi di edicola, alimentari e generi vari e due moduli per l’accoglienza. Il primo sarà dedicato agli utenti e comprenderà una sala di attesa e un punto informativo, il secondo sarà pensato per agli autisti (entrambi dotati di servizi igienici). Alia provvederà a spostare in altra zona i compattatori attualmente presenti. È quanto emerso nel corso di un incontro tra Alia, Silfi e Comune di Firenze, che ha visto coinvolti le direzioni Sviluppo economico, Mobilità e Ambiente.



“Un intervento al quale l’Amministrazione stava lavorando da tempo in attesa di trovare una nuova collocazione ai compattatori – hanno detto gli assessori allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e alla Mobilità Stefano Giorgetti – Dopo lo spostamento sarà possibile procedere con la realizzazione dei nuovi punti di accoglienza e la sistemazione dei nuovi chioschi e servizi”.

Il Comune di Firenze ha inoltre richiesto a Rfi di mantenere aperto a tutti il passaggio di accesso alla stazione da piazzale Montelungo.