Fortezza, ragazza denuncia: "Palpeggiata e derubata"

L'ha respinto quando ha tentato di baciarla. Questo il racconto alla polizia di una 22enne che ieri notte stava camminando lungo viale Strozzi quando, secondo il racconto fatto agli investigatori, un uomo l'avrebbe palpeggiata. Lei l'avrebbe spinto via, accorgendosi solo dopo che le mancava il telefono. L'uomo, un cittadino straniero, si era ormai allontanato in sella ad una bici. La ragazza, complice lo stato di ebbrezza, è stata trovata in lacrime da un passante che ha chiamato il 113. Il racconto è al vaglio degli investigatori che stanno visionando le telecamere di zona.