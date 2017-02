Fortezza, perseguita la "prof": arrestato per la seconda volta davanti a scuola

Ieri la polizia ha arrestato per la seconda volta un 53enne macedone che già il 25 gennaio scorso era stato bloccato per aver compiuto atti persecutori nei confronti di una professoressa di un istituto comprensivo.



Nel primo pomeriggio l'uomo è stato trovato davanti al cancello della scuola mentre si mischiava tra i ragazzi per non farsi riconoscere. Quindi, una volta vista la polizia, ha tentato di allontanarsi nel sottopasso di viale Lavagnini venendo fermato poco più lontano.



Dopo il primo arresto era finito nel carcere di Sollicciano, uscendone tre giorni dopo a seguito della convalida da parte del giudice, che aveva disposto nei suoi confronti la misura di divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla donna.