Fortezza, ruba scooter poi si scusa: "Avevo finito la benzina"

Ieri, intorno alle 12, la polizia ha fermato un 45enne pavese sorpreso a bordo di uno scooter rubato. Gli agenti, che si trovavano in Piazzale Montelungo per controlli su eventuali furti di bagagli, hanno notato l'uomo mentre saliva in sella allo scooter. Mezzo a cui il proprietario aveva dimenticato le chiavi infilate nella serratura. Un agente ha bloccato il 45enne. Quest'ultimo era uscito dal carcere il 1 agosto scorso dove era detenuto per furto. Indosso gli sono stati trovati oggetti atti allo scasso, e 12 grammi di marijuana. L'uomo si è giustificato davanti agli agenti spiegando che il mezzo con cui era arrivato alla Fortezza, risultato rubato, aveva finito la benzina. E' accusato di furto, ricettazione, detenzione di oggetti atti allo scasso.