Fortezza da Basso: in estate al via i lavori per la riqualificazione

"Un centro di eccellenza unico in Europa, grazie anche alla nuova linea della tranvia e al futuro aeroporto di Peretola che farà della Fortezza da Basso un polo fieristico e congressuale davvero suggestivo e funzionale alle esigenze di tutti”, così il presidente della Commissione Urbanistica Leonardo Bieber, commenta la risposta dell'assessore Giovanni Bettarini ad un suo question time sui prossimi lavori di recupero e valorizzazione alla Fortezza da Basso.

Un finanziamento di 68 milioni, di cui 12 a carico della Regione Toscana, 12 del Comune di Firenze, 12 della Città metropolitana, 12 della Camera di Commercio e 20 dal Patto per Firenze per l’attuazione del primo stralcio del Piano: il bando per l'aggiudicazione dei lavori terminerà il prossimo 8 marzo, ed entro l'estate prenderanno il via i primi interventi, che oltre al restauro dei bastioni e la realizzazione del nuovo padiglione centrale Bellavista prevede interventi anche sui padiglioni Spadolini e Cavaniglia.

"Con la nuova linea della tranvia e la futura pista di Peretola – spiega Bieber – Firenze avrà alla Fortezza un centro davvero unico: in pieno centro città e collegato attraverso la tramvia con un aeroporto efficiente e con la stazione di Santa Maria Novella. Ma non solo: i lavori infatti riguarderanno anche il restauro dei bastioni, che torneranno accessibili per i cittadini. Un intervento dunque che non solo potenzierà il nostro polo fieristico e congressuale, ma che resistuirà anche nel suo antico splendore l'opera del Sangallo".