Fortezza da Basso: tappeto di siringhe davanti alla fiera del libro / FOTO

Una distesa di siringhe nei fossati dei bastioni della Fortezza da Basso. Luogo, quest'ultimo, dove si svolgono tutte le più importanti fiere cittadine. A partire da Pitti passando per l'odierna fiera del libro. Un angolo di tossicità affacciato sui viali. E dove tutti i giorni passano centinaia di persone a piedi vista la vicina fermata dei bus in Piazzale Montelungo o magari per il parcheggio auto nell'ampia area di sosta. E dove i giovani trascorrono buona parte della loro estate, anche stesi sul prato.

In passato alcuni quotidiani avevano segnalato come una stanza, proprio sotto all'ingresso principale della Fortezza, quella a cui poi conducono i fossati "minati", fosse un concentrato di siringhe, fialette e altro. L'amministrazione si mosse subito per chiudere il cancelletto al piano interrato ma il problema sembra sia venuto fuori.